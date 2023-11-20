Тысячи аргентинцев вышли на улицы после победы Хавьера Милея на выборах

Несколько тысяч сторонников избранного президента Аргентины Хавьера Милея празднуют его победу на улицах Буэнос-Айреса. Больше всего людей собралось у штаба политика в центре и у Обелиска - главного символа столицы страны.

Участники празднования разбрасывают бюллетени с его фотографией, размахивают флагами Аргентины и скандируют "Да здравствует свобода". Среди собравшихся можно встретить людей в костюме льва - образ, в котором часто изображают Милея его сторонники.

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Празднования были и в других районах столицы. Как передает корреспондент ТАСС, сразу после того, как министр экономики Серхио Масса признал свое поражение на выборах, из домов стали раздаваться крики радости.

"Победили перемены. Хватит касты, которая каждый день обворовывает нас", - сказала в разговоре Мария, которая после оглашения результатов выборов вышла на улицу с флагом Аргентины.

В воскресенье в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, возглавляющий Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой.

Экономист по образованию, Милей выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, обещает упразднить центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Выбравший своим символом бензопилу, для решения экономических проблем он планирует серьезно урезать бюджетные расходы. Во время предвыборной кампании политик акцентировал внимание на своем протесте против политического истеблишмента страны, который называет "кастой".