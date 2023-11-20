Макрон заявил о слишком больших потерях среди мирных жителей в Газе
Французский лидер Эммануэль Макрон во время разговора с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху завил, что в секторе Газа слишком большие потери среди мирных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство «Франс Пресс».
Как заявили в канцелярии президента Франции, Макрон также напомнил Нетаньяху об «абсолютной необходимости отличать террористов от мирных жителей» и важности достижения немедленного гуманитарного перемирия и прекращения огня.
Во время разговора с президентом Палестины Махмудом Аббасом глава Франции заявил, что Палестине и всех странам региона необходимо осудить нападение ХАМАС на Израиль 7 октября.
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