Супруги Байден выразили соболезнования в связи с уходом Розалин Картер

"Снова и снова, на протяжение более чем четырех десятилетий нашей дружбы - в период тяжелых [предвыборных] кампаний, через тьму глубокой и глубокой потери - мы всегда чувствовали надежду, тепло и оптимизм, которые излучала Розалин Картер. Она всегда будет в наших сердцах. От имени благодарной нации мы посылаем нашу любовь президенту Картеру, всей семье Картер и бесчисленным людям по всей нашей стране и миру, чья жизнь лучше, полнее и ярче благодаря жизни и наследию Розалин Картер", - говорится в заявлении Байденов.