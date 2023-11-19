Нетаньяху отверг утверждения о вине Израиля в гибели мирных граждан

"МИД палестинской автономии опубликовал сегодня ужасающее заявление: они отрицают, что ХАМАС было тем, кто устроил ужасную резню на фестивале в Реиме, и возлагают вину за это на Израиль. Мало того, что в течение 44 дней Абу Мазен (президент Палестины Махмуд Аббас - прим. ТАСС) отказывается осудить ужасную резню, теперь его представители отрицают эту резню и возлагают вину на Израиль. Абу Мазен, который отрицает Холокост, теперь также отрицает резню, совершенную ХАМАС - ИГ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)", - заявил глава правительства еврейского государства.



"Я хочу внести ясность: после того, как мы уничтожим ХАМАС, мы не позволим, чтобы гражданскую администрацию в Газе возглавляли те, кто отрицают террор, поддерживают террор, платят за террор и воспитывают своих детей в духе террора и уничтожения Государства Израиль. Мы этого не допустим", - добавил Нетаньяху.