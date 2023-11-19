Конгрессмены призвали начать расследование из-за травм в компании Маска

Три американских конгрессмена потребовали начать расследование из-за 600 производственных травм в компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Об этом сообщает агентство Reuters.

Поводом стало журналистское расследование, опубликованное Reuters от 10 ноября.

В нем подробно описаны не менее 600 травм на рабочем месте в SpaceX. Сотрудники компании получили их, начиная с 2014 года, однако травмы не были зарегистрированы. Речь идет о переломах конечностей, ампутациях, травмах головы и одном смертельном случае.

В Reuters сделали вывод, что уровень травматизма на трех крупных промышленных объектах SpaceX в Техасе и Калифорнии «намного превышает средний показатель по космической отрасли».

В итоге три американских законодателя призвали к более тщательному контролю за безопасностью работников в SpaceX.

Представитель Калифорнии Зои Лофгрен заявила, что данные выводы «вызывают глубокую обеспокоенность и к ним следует относиться очень серьезно».

По словам Дональда Норкросса из Нью-Джерси, «необходимо продолжить расследование фактов». Первые результаты, по его словам, являются «тревожными и, безусловно, дают повод для беспокойства».

Депутат от Калифорнии и Нью-Джерси Марк Такано возмутился из-за того, что компания, с которой сотрудничает федеральное правительство, не выполняет нормы закона о труде.

Свое мнение высказала и Лори Гарвер, бывший заместитель администратора НАСА, курировавшая первые годы отношений агентства с SpaceX. Она сказала, что НАСА должно изучить высокий уровень травматизма на объектах SpaceX, чтобы определить причины.

«Это должно стать тревожным звонком для НАСА», — добавила Гарвер.