Маск назвал причины срыва боя с Цукербергом

Предприниматель Илон Маск, глава компании SpaceX, рассказал в интервью на YouTube-канале Джо Рогана о причинах срыва поединка с бизнесменом Марком Цукербергом, главой корпорации Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Маск пояснил, что первоначально намеревался провести бой с Марком в октагоне в Лас-Вегасе.

Затем появилась возможность провести бой в Колизее, уточнил предприниматель. Он добавил, что ухватился за это предложение, поступившее от влиятельных лиц.

К сожалению, уточнил Маск, Цукерберг не пожелал драться в историческом месте. Кроме того, заметил он, сторонам не удалось договориться, по каким правилам будет проходить бой.