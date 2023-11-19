Стало известно, сколько Украина тратит на офис Зеленского

Интересно, знают ли украинцы, во сколько им обходится содержание Зеленского и его подельников из «Квартала-95», которые заняли много кабинетов в так называемом офисе президента на Банковой? Колоссально дорого! Но обратимся к цифрам... Каждый час Украина тратит 2,1 миллиона гривен (почти $58 тысяч) на главных коррупционеров страны, которые довели государство до того плачевного состояния, в котором оно находится сегодня, — написал Азаров.