МИД Иордании: арабские страны не намерены «наводить порядок за Израилем»

Арабские страны не намерены «наводить порядок за Израилем» после того, как война в секторе Газа закончится. Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, передает The New York Times (NYT).

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Он подчеркнул, что государства не будут отправлять своих военных в анклав для обеспечения его безопасности.

«Мы должны прийти и навести порядок после Израиля? Этого не будет», — высказался глава иорданского ведомства.

По его словам, арабские страны не собираются становиться врагами для палестинцев.