В Белом доме опровергли договоренность Израиля и ХАМАС о паузе в боях

Представитель Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что Израиль и ХАМАС пока не договорились о паузе в боях, во время которой состоялось бы освобождение какой-то части заложников. Об этом сообщает Reuters.
По ее словам, стороны пока еще продолжают работу над сделкой.
О наличие договоренности 18 ноября сообщило издание The Washington Post. В обмен на освобождение 50 или более заложников ХАМАС и Израиль якобы согласились на пять дней полностью прекратить боевые действия.
По данным издания, переговоры о паузе и освобождение заложников идут в Дохе, ХАМАС представляют катарские посредники.
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