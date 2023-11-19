Финские власти закрыли пятый КПП на границе с Россией
Финские власти приняли решение закрыть на ночь еще один, пятый по счету, контрольно-пропускной пункт на границе с Россией.
Как сообщает Yle, речь идет о КПП "Вартиус", расположенном близ города Кухмо. Погранпереход перестал работать в 18:19 по местному времени.
Как утверждает погранслужба страны, закрыть пункт пропуска пришлось из-за перегруженности: за субботу туда прибыли 67 просителей финского убежища.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», правительство Финляндии закрыло с 16 ноября на неопределенное время восточную границу в целях обеспечения национальной безопасности.