Финские власти закрыли пятый КПП на границе с Россией

Финские власти приняли решение закрыть на ночь еще один, пятый по счету, контрольно-пропускной пункт на границе с Россией.

Как сообщает Yle, речь идет о КПП "Вартиус", расположенном близ города Кухмо. Погранпереход перестал работать в 18:19 по местному времени.

Как утверждает погранслужба страны, закрыть пункт пропуска пришлось из-за перегруженности: за субботу туда прибыли 67 просителей финского убежища.