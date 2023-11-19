Экс-разведчик Риттер: Зеленский начал диктовать Западу свои условия

Глава Украины Владимир Зеленский стал слишком уверен в своей собственной исключительности, а потому начал буквально требовать от Европы и США денег и оружие. Такое заявление сделал экс-разведчик армии США Скотт Риттер, передает «Лента.ру» со ссылкой на его интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Под конец лета он уже начал диктовать, не просить о чем-то, а буквально диктовать», — подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание на то, что требования главы Украины стали настолько абсурдными, что газета Time выпустила о нем целую статью. Авторы публикации охарактеризовали Владимира Зеленского человеком, который преисполнился «бредовым чувством величия».

Сам Скотт Риттер считает, что отчасти Запад сам виноват в подобном поведении президента Украины, так как долгое время после начала военного конфликта активно «пиарил» его и даже проводил сравнения с британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Однако Зеленский оказался совсем другой политической фигурой, и его время, кажется, ушло, указал Риттер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский надоел Западу.