В Венгрии заявили о разделяющих Украину и ЕС «световых годах»
Украина очень далека от вступления в Европейский союз (ЕС), считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его слова приводит «Интерфакс».
Политик выступил против проведения переговоров с Украиной о ее членстве в объединении.
«Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС», — отметил он.
Ранее глава Министерства иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что считает неправильным называть четкие сроки вступления Украины в Евросоюз, поскольку «игры с датами» могут разочаровать большое количество людей. Он уточнил, что это также касается и Молдавии.
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