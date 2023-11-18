СМИ: балкер с украинским зерном подорвался на мине в Черном море
В Черном море на мине подорвался балкер Georgia S с украинским зерном, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в четверг, 16 ноября. Судно под флагом Либерии шло из порта Южный (Одесская область Украины) в румынскую Констанцу.
Источник отметил, что взрыв произошел в открытом море. Он добавил, что корабль предположительно поразила морская мина.
О погибших и пострадавших, а также о судьбе судна не сообщается.
Напомним, что в 2022 году украинские военные моряки без составления схем минных постановок выставили в Черном море от 100 до 400 морских мин.
В дальнейшем сорванные штормами мины были замечены у побережья Болгарии, Турции и других стран.
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