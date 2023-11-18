В Финляндии признали проблемы от закрытия КПП на границе с Россией

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен признал, что решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией принесет ряд проблем. Об этом пишет Yle.

© Lenta.ru

В частности, он указал, что пострадают люди с двумя паспортами — финским и российским. При этом, отметил министр, Финляндия не станет отступать от своего решения.

«Закрытые границы сопряжены с проблемами в повседневной жизни для граждан, включая граждан России. И, конечно, мы стремимся смягчить эти проблемы. Но мы не отступим от своих принципов», — заявил финский министр.

Ранее стало известно, что проживающие в Хельсинки россияне провели у финского парламента митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с РФ. В 12:00 (13:00 мск) в мероприятии участвовали не более трехсот человек.