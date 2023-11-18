Азербайджан назвал условие для мира с Арменией

Баку верит в возможность наладить отношения с Ереваном, рассказал помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев. Он добавил, что операция армии республики в Нагорном Карабахе убрала основное препятствие на пути к заключению мирного договора, пишет Eureporte.

Гаджиев отметил, что в сложившихся обстоятельствах нужно положить конец антагонизму и вражде между двумя странами. Он добавил, что устойчивый мир между Азербайджаном и Арменией возможно построить на базе пяти принципов, которые Баку ранее предложил Еревану.

По его словам, Минской группе ОБСЕ следовало закрыть карабахский вопрос, но она не смогла добиться успеха. В связи с этим, заметил помощник, Азербайджан сам урегулировал проблему на своей территории.