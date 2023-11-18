Эстония установила «зубы дракона» на границе с Россией

В ночь на пятницу на мосту между эстонской Нарвой и российским Ивангородом появились «зубы дракона». Бетонные пирамиды обычно используются как часть фортификационных сооружений, чтобы помешать передвижению техники, сообщает издание Postimees.

Эстония установила «зубы дракона» на границе с Россией
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В эстонском Департаменте полиции и погранохраны заявили, что «зубы дракона» поставили для сдерживания волны нелегальных мигрантов, если правительство страны решит ограничить из России въезд.

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«Поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытие Ивангородского пограничного пункта на ремонт, бетонные блоки будут ограничивать передвижение автотранспорта на мосту», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее правительство Финляндии решило закрыть четыре контрольно-пропускных пунктах на российско-финской границе. Это сделали из-за растущего потока мигрантов.

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