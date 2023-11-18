Аналитики оценили слова Байдена о "диктаторе" на встрече с Си Цзиньпином

Действия американского президента Джо Байдена, предпринятые после проведения переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, фактически сводят на нет конструктивные итоги первых за долгое время очных контактов глав двух стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

На пресс-конференции президент США назвал своего коллегу «диктатором». Его слова вызвали реакцию со стороны китайских властей. Так, в МИД КНР назвали высказывание «неправильным и безответственным».

Как заявил бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен, политика и риторика Соединенных Штатов ведет к росту напряженности, а не ее снижению. По его словам, пока Вашингтон не осознает, что мир меняется, требуя кооперации, отношения с другими странами улучшить не получится.

Он указал, что подобные заявления президента США демонстрирует «замкнутость и враждебность» американского политического истеблишмента.

Экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди считает, что заявление Байдена о Си Цзиньпине «объясняет, почему США пребывают в таком упадке». Кроме того, в Вашингтоне нет «никого достаточно разумного», чтобы изменить этот тренд во внешнеполитическом курсе страны.

Канадский историк, политический комментатор Мэттью Эррет указал на то, что встреча Байдена с Си Цзиньпином отражала «устаревший и примитивный мировой порядок, который рассыпается под натиском собственных противоречий и отчаянно пытается казаться актуальным в XXI веке».