Репутационные войны: почему США выступили против оккупации Израилем сектора Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху изложили позицию Вашингтона о невозможности повторной оккупации сектора Газа израильской армией. Ранее Нетаньяху отмечал, что Тель-Авив может взять палестинский анклав под свой контроль на неопределённое время. Вместе с тем, по данным американских СМИ, между Вашингтоном и Тель-Авивом нарастают противоречия из-за ситуации в Газе. По мнению политологов, Вашингтон пытается подправить свою репутацию, испорченную практически безоговорочной поддержкой Израиля, однако в целом продолжает помогать своему союзнику.

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Соединённые Штаты довели до премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху свою позицию, согласно которой реоккупация сектора Газа еврейским государством неприемлема, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телекомпании ABC News.

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«Мы совершенно ясно дали понять, что повторная оккупация сектора Газа Израилем невозможна, равно как и сектор Газа не может дальше использоваться в качестве платформы для террористических атак, — отметил он. — Возможно, потребуется переходный период, когда (Израиль. — RT) будет обеспечивать сектору Газа безопасность. Это ещё предстоит рассмотреть. Но если говорить о будущем сектора Газа, по нашему мнению, он должен находиться под управлением Палестины, кроме того, должна быть обеспечена безопасность».

Ранее в интервью ABC News Нетаньяху заявил, что, по его мнению, именно Тель-Авив должен взять Газу под свой контроль на неопределённое время.

«В течение неопределённого периода времени общую ответственность за безопасность (в секторе Газа. — RT) будет нести Израиль, поскольку мы видели, что происходит, когда на нас этой ответственности нет», — сказал глава правительства.

Союзнические разногласия

Вместе с тем, по мнению американских СМИ, в последнее время между США и Израилем нарастают противоречия по поводу военных действий Тель-Авива в Газе и на палестинских территориях, расположенных на Западном берегу реки Иордан. При этом разногласия усиливаются не только по линии Вашингтон — Тель-Авив, но и внутри американской администрации.

Так, телеканал CNN 13 ноября опубликовал выдержки из электронного письма Энтони Блинкена, разосланного сотрудникам Госдепа. В нём госсекретарь США признал наличие внутри службы разногласий относительно того, как Израиль проводит кампанию против ХАМАС, и несогласие ряда чиновников с подходом администрации Байдена к ситуации на Ближнем Востоке.

«Некоторые в Госдепартаменте могут не соглашаться с нашими подходами или считать, что какие-то вещи мы можем делать лучше», — цитирует Блинкена CNN.

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Вашингтоном и Израилем, сообщило 15 ноября, что Белый дом всё сильнее выражает недовольство действиями израильских сил, которые сопровождает большое число жертв среди мирного населения Палестины. Однако источники агентства отмечают, что Тель-Авив попросту игнорирует увещевания американских коллег и сводит переговоры с Вашингтоном к обсуждению частных вопросов.

Вместе с тем, по мнению авторов Bloomberg, на фоне происходящего в Газе поддержка правительства Нетаньяху со стороны администрации Байдена негативно сказывается на репутации самих США, особенно в отношениях с партнёрами в арабском мире.

Телеканал NBC, цитируя свои источники в администрации Байдена, подтвердил сообщения о растущих разногласиях с Израилем. По словам чиновников из Белого дома, трения возникают из-за чрезмерно агрессивных действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также вопроса о том, кто будет управлять палестинским анклавом после того, как Тель-Авив завершит свою военную кампанию.

«Между США и Израилем наметился раскол касательно того, где мы будем находиться через месяц или два», — сказал NBC американский чиновник.

Кроме того, по данным телекомпании, некоторые представители администрации Байдена настороженно относятся к израильской концепции создания укреплённой буферной зоны на севере сектора Газа для защиты Израиля.

Однако, несмотря на сообщения СМИ о разногласиях между Вашингтоном и Тель-Авивом, США по-прежнему поддерживают Израиль. Так, по информации Bloomberg, администрация Байдена продолжает выполнять запросы израильтян по поставкам оружия и избегает обсуждения вопросов о каких-либо последствиях, вызванных действиями ЦАХАЛ против мирных палестинцев.

Напомним, ЦАХАЛ начал бомбардировки сектора Газа, а позже и наземную операцию после того, как боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября осуществили массированный ракетный обстрел, а также вторглись в южные регионы Израиля, атаковав ряд военных объектов и гражданских поселений.

Из-за тесной застройки и высокой плотности населения Газы удары ЦАХАЛ по анклаву приводят к большому количеству жертв среди мирного населения. Ранее глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщил, что около 70% погибших в секторе Газа в результате израильских ударов — женщины и дети. В свою очередь, британское издание The Guardian опубликовало 16 ноября видео с последствиями ударов по Газе, на котором видно, что город серьёзно разрушен.

Несмотря на критику со стороны международного сообщества за нанесение ударов по жилым кварталам Газы, а также по районам и объектам, в которых укрываются гражданские лица, ЦАХАЛ продолжает жёсткие действия в рамках своей операции.

16 ноября израильские военные, расширяя «точечную операцию» в крупнейшей в секторе Газа больнице «Аль-Шифа», провели штурм южной части медицинского комплекса. Тель-Авив утверждает, что госпиталь использовался боевиками ХАМАС в качестве командного центра и склада оружия. Как сообщил 17 ноября директор больницы Мухаммед Абу Сильмия, из-за блокады медцентра погибли все пациенты реанимационного отделения.

«Все больные, которые находились в реанимации, умерли. Все до единого», — передаёт ТАСС его слова.

Политические заявления

По большому счёту слова представителей администрации Байдена в сложившейся ситуации ничего не значат. Они заявляют о своих разногласиях с Израилем лишь по той причине, что поддержка Тель-Авива на фоне его действий в Газе начинает причинять Вашингтону ощутимые репутационные потери, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«На Вашингтон идёт давление со стороны арабских и мусульманских государств. Турция, Саудовская Аравия, Иордания — союзники США, которые осудили происходящее в Газе и призвали к прекращению боевых действий. Вашингтон обращает на это внимание и со своей стороны пытается оказать политическое давление на Израиль, чтобы тот перестал бить по жилым кварталам и проводить операции, которые приводят к огромным жертвам среди гражданских», — сказал эксперт в беседе с RT.

При этом сам предмет заочной полемики Блинкена и Нетаньяху не имеет отношения к происходящему в Газе, считает Кошкин.

«Действия ЦАХАЛ, когда ради одного члена ХАМАС наносится удар, уничтожающий 400 мирных жителей, приводит в шок мировое сообщество. И теперь для отвлечения внимания придумали обсуждение того, как управлять Газой после окончания конфликта. Однако всё это уже было давно решено, и это решение поддерживает как ООН, так и Россия: это создание палестинского государства», — подчеркнул он.

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, в попытках дистанцироваться от жёстких методов Тель-Авива США заявляют о несогласии со своим ближневосточным союзником, но при этом не предлагают каких-либо конструктивных вариантов урегулирования кризиса.

«Оккупация сектора Газа израильской армией проводилась не один раз. Сейчас США по публичным каналам передают Тель-Авиву, что нынешнюю ситуацию так просто не решить, но решать надо. Но есть ли у них ответ, каким образом это сделать? Это обычная история для США. Сначала они говорят: делать нужно не так, но как именно реализовывать предложения, не поясняют», — сказал эксперт.

При этом, несмотря на заявления главы Госдепа о несогласии с той или иной позицией израильских властей, Пентагон продолжает отправлять Тель-Авиву авиабомбы, снаряды и ракеты-перехватчики, добавил Коновалов.

«Несмотря на все разногласия, Вашингтон продолжает поддерживать Тель-Авив в практическом плане, хоть и считает, что те методы, которыми эту ситуацию хочет решить Тель-Авив, малопродуктивны», — пояснил аналитик.

На данный момент развитие ситуации зависит от множества факторов, и военная кампания Израиля не станет её решающей фазой, считает Иван Коновалов.