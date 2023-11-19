Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

Бывшая первая леди США Розалин Картер скончалась в возрасте 96 лет, следует из заявления Центра Картеров.

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Отмечается, что супруга 39-го американского президента Джимми Картера умерла в собственном доме в окружении близких.

Ранее сам политик принял решение получать хосписную помощь на дому и провести оставшиеся дни со своей семьёй вместо продолжения лечения.