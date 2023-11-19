Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

На 97-м году жизни скончалась бывшая первая леди США Розалин Картер
Бывшая первая леди США Розалин Картер скончалась в возрасте 96 лет, следует из заявления Центра Картеров.
Отмечается, что супруга 39-го американского президента Джимми Картера умерла в собственном доме в окружении близких.
Ранее сам политик принял решение получать хосписную помощь на дому и провести оставшиеся дни со своей семьёй вместо продолжения лечения.
В 2015 году у Картера была диагностирована меланома — злокачественная опухоль, распространившаяся на печень и мозг.