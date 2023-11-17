Макрон отказался от референдума по вопросам иммиграции

Президент Франции Эмманюэль Макрон не рассматривает в настоящее время вопрос о проведении референдумов по теме иммиграции, среди политических лидеров отсутствует согласие по вопросам, связанным с их организацией. Об этом заявили лидеры партий, принявшие участие во встрече с главой государства в парижском пригороде Сен-Дени.

"Референдума по иммиграции не будет", - приводит радиостанция France Info слова национального секретаря левой партии "Европа - экология - "зеленые" Марин Тонделье.

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"За столом был достигнут консенсус в том, что кажется сложным расширить возможность проведения референдумов на такие социальные темы, как иммиграция", - заявил в свою очередь лидер Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

"Президент сейчас не рассматривает такую возможность", - заявил в свою очередь лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

Как отмечает радиостанция, он был единственный участником, кто выступал за проведение консультаций по этой теме.

Это уже вторая встреча в таком формате с лидерами политических сил страны. В предыдущей, прошедшей 30 августа, приняли участие главы всех парламентских сил, она продлилась 12 часов. На сей же раз от участия в консультациях с президентом отказался лидер партии "Республиканцы" Эрик Сьотти, который в августе как раз призывал осудить вопрос о референдумах по миграции, однако теперь раскритиковал Макрона за "одержимость болтовней" и "подпитывание кризиса демократии".

Также на встречу не явились первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор и координатор "Неподчинившейся Франции" Манюэль Бомпар.

4 октября Макрон, выступая с речью в Конституционном совете по случаю 65-летия основного закона, пообещал начать "новый этап децентрализации" в республике. В частности, он высказался за расширение практики проведения референдумов в стране. В письме от 3 ноября лидерам французских партий Макрон предлагал рассмотреть возможность "расширения охвата референдумов" на социальные вопросы вроде "конца жизни" и "миграционной политики".

Однако, по данным газеты Le Monde, внутренняя консультация в президентской партии "Ренессанс" показала, что 48,4% из 10 тыс. опрошенных не поддерживают референдум по миграции.

Помимо протеста против этой идеи и левой оппозиции, эксперты отмечают и неопределенность по поводу вопроса, который следует вынести на такое голосование, а также возможной эскалации между "молчаливым большинством, желающим ужесточения миграционной политики" и крайне левым меньшинством, "желающим агрессивных дебатов".