Лукашенко опасается перехода конфликта с Украины в Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему приходится прикладывать немало усилий, чтобы конфликт с территории Украины не перешел в страну. Как сообщает агентство Белта, об этом он сказал во время встречи с трудовым коллективом ювелирной компании «Кристалл» в Гомеле на юге республики.
Лукашенко подчеркнул, что он мирный человек и готов делать все, чтобы «войны не было». Это актуально и для граждан.
«Вы знаете: тут за забором идет эта война. И мне немало усилий требуется для того, чтобы она не перешагнула сюда через границу», — заявил он.
Президент отметил, что у него «нет другой заботы», кроме как обеспечивать хорошую жизнь белорусам. Обращаясь к работникам, президент отметил, что если они будут каждый «хоть чуть-чуть, на миллиметр» добавлять усилий в своей работе, то все будут жить нормально. А если «на два миллиметра» — то будут богатыми.