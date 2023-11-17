Лукашенко опасается перехода конфликта с Украины в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему приходится прикладывать немало усилий, чтобы конфликт с территории Украины не перешел в страну. Как сообщает агентство Белта, об этом он сказал во время встречи с трудовым коллективом ювелирной компании «Кристалл» в Гомеле на юге республики.

Лукашенко подчеркнул, что он мирный человек и готов делать все, чтобы «войны не было». Это актуально и для граждан.

«Вы знаете: тут за забором идет эта война. И мне немало усилий требуется для того, чтобы она не перешагнула сюда через границу», — заявил он.