«Нам нужна новая кровь»: Шварценеггер выступил против Байдена и Трампа

Бывший губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что понимает американцев, «удрученных матчем-реваншем» Джо Байдена и Дональда Трампа за пост президента в 2024 году. Шварценеггер заявил Politico, что Белому дому нужна «новая кровь».

76-летний экс-губернатор отметил, что люди обеспокоены, так как ни один из двух кандидатов «не идеален», а также из-за их возраста (Байдену — 80 лет, Трампу — 77).

«Нам нужна новая кровь. Я всегда говорю, что нам нужно новое поколение лидеров», — подчеркнул Шварценеггер.

Он добавил, что в то же время и Демократическая, и Республиканская партия пока не дали шанса новым лицам.

Байден стал самым старым президентом США в истории. Если ему удастся переизбраться, то в начале второго срока ему будет 82 года.