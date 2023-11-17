«Нам нужна новая кровь»: Шварценеггер выступил против Байдена и Трампа
Бывший губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер рассказал, что понимает американцев, «удрученных матчем-реваншем» Джо Байдена и Дональда Трампа за пост президента в 2024 году. Шварценеггер заявил Politico, что Белому дому нужна «новая кровь».
76-летний экс-губернатор отметил, что люди обеспокоены, так как ни один из двух кандидатов «не идеален», а также из-за их возраста (Байдену — 80 лет, Трампу — 77).
«Нам нужна новая кровь. Я всегда говорю, что нам нужно новое поколение лидеров», — подчеркнул Шварценеггер.
Он добавил, что в то же время и Демократическая, и Республиканская партия пока не дали шанса новым лицам.
Байден стал самым старым президентом США в истории. Если ему удастся переизбраться, то в начале второго срока ему будет 82 года.
Возраст Байдена делает его потенциальной обузой для демократов, писала Financial Times. В партии будут бояться внезапного ухудшения его здоровья или «некоего события/заявления, которое подтвердит утверждения республиканцев, что умственные способности президента не на высоте».