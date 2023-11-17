Лукашенко подарили гранатомет

Белорусские военные подарили президенту Белоруссии Александр Лукашенко гранатомет во время посещения им 1868-й артиллерийской базы вооружения, расположенной в Гомеле. ТАСС
По словам специалистов, это РПГ-7 в комплекте с оптическим прибором ПГО-7В. Уточняется, что такой гранатомет применяется против танков, самоходных артиллерийских установок и другой бронетехники. Lenta.ru
Ранее президент Белоруссии получил владимирского тяжеловоза в подарок от губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Газета.Ru