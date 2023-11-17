Жена Макрона объяснила, почему 10 лет откладывала свадьбу

Жена Макрона рассказала, почему 10 лет откладывала свадьбу
Первая леди Франции Брижит Макрон рассказала, как она откладывала 10 лет свадьбу с французским лидером, чтобы не «разрушить» жизни своих детей. Подробностями личной жизни она поделилась в интервью журналу Paris Match.
Эмманюэль Макрон влюбился в замужнюю Брижит Озьер в 15-летнем возрасте. Будущая супруга была старше президента на 25 лет — она преподавала драму в католической школе на севере Франции, а ее дочь училась в одном классе с будущим лидером страны. Их роман вызвал огромный скандал и родителям Макрона пришлось перевести его в парижскую школу.
Однако разлука не лишила юноши желания быть с любимой. Озьер же ушла с работы и последним препятствием для отношений с молодым человеком оставались ее дети. Женщина не хотела «разрушить их жизнь», поскольку они могли тяжело воспринять ее развод с мужем и отношения с их ровесником.
В результате в 2006 году Бриджит развелась со своим мужем, Андре-Луи Озьером, а через год вышла замуж за Макрона. Ему тогда было 30 лет и он работал на государственной службе.