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«В Германии набирает силу противник Украины»

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Немецкий политик Сара Вагенкнехт решила покинуть Левую партию и создать собственную организацию «За здравомыслие и справедливость». Потенциальная привлекательность новой партии будет во многом зависеть от того, согласятся ли избиратели с тем, что политика поддержки Украины является причиной экономического спада в Германии, заявила бывший дипломат Молли О"Нил в своей статье для Responsible Statecraft.

Вагенкнехт публично и в Бундестаге критикует политику санкций против России и призывает к началу мирных переговоров. Опрос, проведенный 31 октября, показал, что 14 процентов избирателей проголосовали бы за партию Вагенкнехт. Это сразу поставило бы ее на четвертое место после Христианско-демократического союза, правой «Альтернативы для Германии», Социал-демократической партии Германии и впереди партии Зеленых. Заявленная цель Вагенкнехт - заполнить «дефицит представительства» и представлять тех немецких избирателей, которые не поддерживают дальнейшее вооружение Украины и выступают за переговоры. Сама Вагенкнехт, уроженка Восточной Германии, остается в числе самых популярных немецких политиков. Недавний опрос продемонстрировал, что в национальном рейтинге она занимает третье место после министра обороны Бориса Писториуса и лидера ХСС Маркуса Седера.

Жизнь в Канаде оказалась слишком дорогой для украинских беженцев

Жизнь в Канаде оказалась настолько дорогой, что некоторым украинским беженцам приходится уезжать из страны, рассказало Bloomberg. Высокие расходы на жилье и неполная занятость становятся проблемами для вновь прибывших украинцев.

Bloomberg рассказало историю Алексея Мартыненко из Кременчуга, который бежал в Стокгольм и устроился на работу поваром, а после окончания рабочей визы переехал в Торонто. Там ему потребовалось около двух месяцев, чтобы найти аналогичную работу - примерно в часе езды от его квартиры в пригороде. Этого было недостаточно, чтобы оплатить счета, поэтому вскоре он устроился на вторую работу, также поваром, и теперь трудится без выходных. Его ежемесячные расходы включают примерно 73 доллара (все суммы - в долларах США) на оплату мобильной связи, 110 долларов - на общественный транспорт, 290 долларов - на продукты, 730 долларов - на комнату в съемном доме с общей ванной и кухней. Оставшееся он отправляет семье на Украину. В Стокгольме его зарплаты хватало даже на то, чтобы иметь сбережения, поэтому Мартыненко планирует вернуться в Швецию.

«Борьба с теневым флотом России может привести к катастрофе»

Эксперт по геополитическим рискам Маркус Корхонен предупредил, что меры по борьбе с теневым флотом, помогающим России торговать нефтью в обход западных санкций, могут привести к конфронтации на море и экологической катастрофе. Об этом сообщает Newsweek.

Корхонен отметил, что для обхода санкций нефть перевозят на старых судах, которые не имеют права на международно признанную страховку и представляют собой «значительный экологический риск». Если Дания начнет проверять и блокировать эти корабли, чтобы ужесточить режим санкций против России, Москве, которую будут систематически лишать прохода через Балтийское море, придется отреагировать, предупредил эксперт. Это может привести либо к прямой конфронтации, либо к опасным военно-морским маневрам нефтяных танкеров в узком и мелком море, экологические последствия которых могут быть «ужасными», предупредил Корхонен.

«Падение геополитической Европы»

Профессор, эксперт по вопросам будущего Европы Натали Тоцци заявила в своей статье для Politico, что раскол Европы по поводу украинского кризиса «не за горами». Присоединение премьер-министра Словакии Роберта Фицо к «пророссийской» Венгрии под руководством Виктора Орбана «вызывает беспокойство».

Однако настоящую геополитическую неустойчивость Европа продемонстрировала в Сахеле, считает автор. Эпидемия госпереворотов в регионе разрушила подход блока, и поскольку Францию «буквально выгнали оттуда, ЕС больше не знает, что делать». Кроме того, президент Европейского совета Шарль Мишель потратил значительный политический капитал на посредничество между Ереваном и Баку в конфликте по Нагорному Карабаху, а ЕС направил в Армению гражданскую наблюдательную миссию. Однако инструменты европейской внешней политики на Кавказе слишком слабы, чтобы способствовать достижению целей Европы. Катастрофической для ЕС Тоцци назвала войну Израиля и палестинского движения ХАМАС - оказалось, что в ЕС предпочитают не решать проблемы, а «ссориться между собой, пока горит Газа».

В США заявили о новом этапе в деле об импичменте Байдену

Американский конгрессмен Бен Кляйн заявил, что Палата представителей США начала новую фазу расследования по делу об импичменте президенту Джо Байдену. Об этом сообщает Fox News.