Обзор иноСМИ: опасный противник Киева в Германии, последствия борьбы с теневым флотом РФ

Обзор иноСМИ: противник Украины в Германии набирает силу, санкции Запада грозят экологической катастрофой
Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
«В Германии набирает силу противник Украины»
Немецкий политик Сара Вагенкнехт решила покинуть Левую партию и создать собственную организацию «За здравомыслие и справедливость». Потенциальная привлекательность новой партии будет во многом зависеть от того, согласятся ли избиратели с тем, что политика поддержки Украины является причиной экономического спада в Германии, заявила бывший дипломат Молли О"Нил в своей статье для Responsible Statecraft.
Вагенкнехт публично и в Бундестаге критикует политику санкций против России и призывает к началу мирных переговоров. Опрос, проведенный 31 октября, показал, что 14 процентов избирателей проголосовали бы за партию Вагенкнехт. Это сразу поставило бы ее на четвертое место после Христианско-демократического союза, правой «Альтернативы для Германии», Социал-демократической партии Германии и впереди партии Зеленых. Заявленная цель Вагенкнехт - заполнить «дефицит представительства» и представлять тех немецких избирателей, которые не поддерживают дальнейшее вооружение Украины и выступают за переговоры. Сама Вагенкнехт, уроженка Восточной Германии, остается в числе самых популярных немецких политиков. Недавний опрос продемонстрировал, что в национальном рейтинге она занимает третье место после министра обороны Бориса Писториуса и лидера ХСС Маркуса Седера.
Жизнь в Канаде оказалась слишком дорогой для украинских беженцев
Жизнь в Канаде оказалась настолько дорогой, что некоторым украинским беженцам приходится уезжать из страны, рассказало Bloomberg. Высокие расходы на жилье и неполная занятость становятся проблемами для вновь прибывших украинцев.
Bloomberg рассказало историю Алексея Мартыненко из Кременчуга, который бежал в Стокгольм и устроился на работу поваром, а после окончания рабочей визы переехал в Торонто. Там ему потребовалось около двух месяцев, чтобы найти аналогичную работу - примерно в часе езды от его квартиры в пригороде. Этого было недостаточно, чтобы оплатить счета, поэтому вскоре он устроился на вторую работу, также поваром, и теперь трудится без выходных. Его ежемесячные расходы включают примерно 73 доллара (все суммы - в долларах США) на оплату мобильной связи, 110 долларов - на общественный транспорт, 290 долларов - на продукты, 730 долларов - на комнату в съемном доме с общей ванной и кухней. Оставшееся он отправляет семье на Украину. В Стокгольме его зарплаты хватало даже на то, чтобы иметь сбережения, поэтому Мартыненко планирует вернуться в Швецию.
«Борьба с теневым флотом России может привести к катастрофе»
Эксперт по геополитическим рискам Маркус Корхонен предупредил, что меры по борьбе с теневым флотом, помогающим России торговать нефтью в обход западных санкций, могут привести к конфронтации на море и экологической катастрофе. Об этом сообщает Newsweek.
Корхонен отметил, что для обхода санкций нефть перевозят на старых судах, которые не имеют права на международно признанную страховку и представляют собой «значительный экологический риск». Если Дания начнет проверять и блокировать эти корабли, чтобы ужесточить режим санкций против России, Москве, которую будут систематически лишать прохода через Балтийское море, придется отреагировать, предупредил эксперт. Это может привести либо к прямой конфронтации, либо к опасным военно-морским маневрам нефтяных танкеров в узком и мелком море, экологические последствия которых могут быть «ужасными», предупредил Корхонен.
«Падение геополитической Европы»
Профессор, эксперт по вопросам будущего Европы Натали Тоцци заявила в своей статье для Politico, что раскол Европы по поводу украинского кризиса «не за горами». Присоединение премьер-министра Словакии Роберта Фицо к «пророссийской» Венгрии под руководством Виктора Орбана «вызывает беспокойство».
Однако настоящую геополитическую неустойчивость Европа продемонстрировала в Сахеле, считает автор. Эпидемия госпереворотов в регионе разрушила подход блока, и поскольку Францию «буквально выгнали оттуда, ЕС больше не знает, что делать». Кроме того, президент Европейского совета Шарль Мишель потратил значительный политический капитал на посредничество между Ереваном и Баку в конфликте по Нагорному Карабаху, а ЕС направил в Армению гражданскую наблюдательную миссию. Однако инструменты европейской внешней политики на Кавказе слишком слабы, чтобы способствовать достижению целей Европы. Катастрофической для ЕС Тоцци назвала войну Израиля и палестинского движения ХАМАС - оказалось, что в ЕС предпочитают не решать проблемы, а «ссориться между собой, пока горит Газа».
В США заявили о новом этапе в деле об импичменте Байдену
Американский конгрессмен Бен Кляйн заявил, что Палата представителей США начала новую фазу расследования по делу об импичменте президенту Джо Байдену. Об этом сообщает Fox News.
Кляйн рассказал, что в рамках этой фазы расследования в отношении семейного бизнеса будут вызваны свидетели - брат и сын президента. Конгрессмен заявил, что с помощью их показаний должны быть «заполнены все пробелы в отношении того, как шли финансовые потоки». Кляйн подчеркнул, что уже есть «банковские выписки и свидетельства того, что Джо Байден получал от брата деньги, которые выплачивались в интересах иностранных лиц».