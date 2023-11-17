Многие украинцы стали уезжать из Польши на родину. Об этом пишет информационный портал INTERIA Biznes.

© Lenta.ru

«Украинские беженцы покидают Польшу. Они едут на запад, либо возвращаются к себе домой», — сказано в материале.

Около 4,2 миллиона украинских беженцев в настоящее время находятся в Европейском союзе. В частности, в Германии проживают 1,1 миллиона беженцев, а в Польше на данный момент официально проживает 958 тысяч беженцев из Украины, сообщают данные Евростата.

Отмечается, что ФРГ становится основным местом проживания беженцев. При этом 15 из 17 миллионов граждан Украины, пересекших польско-украинскую границу с начала конфликта, уже вернулись к себе на родину, сообщает портал.