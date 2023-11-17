СВР: США заставили Японию забыть ядерные бомбардировки

США заставили Японию забыть о роли американцев в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, но российские студенты намерены напомнить о ней. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.

6 августа 1945 года США сбросили атомную бомбу на японский город Хиросима, через три дня — на Нагасаки. В августе этого года в Японии прошли траурные мероприятия по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки, в ходе них японские чиновники не упомянули, что за гибелью сотен людей стоят США.

В Службе внешней разведки России констатировали, что «нынешние американские политики продолжают демонстрировать безответственное отношение к вопросам ядерной безопасности».

«В попытках навязывания своего представления о «правильном» миропорядке [они] фактически заставили простых японцев отказаться от своей истории: даже в ходе церемоний в честь жертв бомбардировок японские власти давно не упоминают о зловещей роли США в трагедии Хиросимы и Нагасаски», — подчеркнули в СВР.

При этом в ведомстве отметили, что в России все еще помнят настоящую историю трагедии. Именно поэтому студенты Дипломатической академии МИД России решили перевести на японский язык и опубликовать музыкально-хореографический спектакль «Ядерный щит», который был поставлен детским ансамблем песни и пляски имени Локтева Московского городского дворца детского (юношеского) творчества.

Спектакль на японском языке будет выложен в интернет, чтобы напомнить японцам историю создания атомной бомбы, а также о сопереживании жителей России трагедии в Хиросиме и Нагасаки.