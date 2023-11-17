Зеленский заявил о возможном «майдане» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что в стране может готовиться новый "майдан" с целью смещения главы государства, при этом в попытках подобной дестабилизации он обвинил Россию, пишет агентство Bloomberg по итогам встречи украинского лидера с представителями иностранной прессы. ТАСС

Украинский лидер пояснил, что речь идет об операции под названием «Майдан – 3». При этом он не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность к ней российской стороны. News.ru