Режим украинского президента Владимира Зеленского в интересах Вашингтона играет роль тарана для европейской экономики, добивая газотранспортную систему Украины, которая так же страдает от отказа от российского газа. Такое мнение выразил бывший лидер ныне запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, возглавляющий сейчас движение "Другая Украина".

"Власть Зеленского - единственная в истории Украины, оказавшаяся неспособной сохранить газотранспортную инфраструктуру страны. <...> Зеленский - это американский таран по европейской экономике, а интересы Украины никогда не имели значения для Вашингтона", - написал Медведчук в своей статье на сайте "Другая Украина".

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Политик подчеркнул, что отказ Киева от продолжения транзита российского газа не отвечает энергетическим интересам страны, но играет на руку Вашингтону.

"После 24 февраля 2022 года Украина де-факто обеспечила диверсификацию поставок природного газа на рынки ЕС в интересах США", - отметил он.

По его словам, благодаря этому США стали крупнейшим поставщиком сжиженного газа в Европу, что, однако, привело там к росту цен, инфляции и осложнило работу энергоемких отраслей европейской промышленности.

Как подчеркнул Медведчук, политика Зеленского в вопросах транзита газа была крайне неэффективной начиная с 2019 года, так как уже тогда привела к снижению объемов прокачки, из-за чего экономика страны недополучала значительные средства. "Переход от транзита к хранению не обеспечит и части прежних финансовых поступлений, еще более усугубив критическое финансовое состояние самого "Нафтогаза", - считает политик.

Цена отказа от газа из РФ

Медведчук подчеркнул, что не только прекращение транзита, но и отказ от прямых поставок газа из России не отвечает интересам потребителей Украины.

"Вопреки национальным экономическим интересам, Украина получает газ из Евросоюза, а не из России", - напомнил он, подчеркнув, что учитывая специфику нынешней формулы ценообразования украинцев ждет повышение цен.

"Цена ухода от прямых поставок газа из России привела к фактической остановке ключевых энергоемких отраслей промышленности, в первую очередь металлургии и химической отрасли. Высокая стоимость газа сделала их фактически неконкурентоспособными на внешних рынках", - отметил политик.

Он напомнил, что возглавляемая им в тот момент партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" 2019 году предлагала свое решение по газу: договорилась о 25% скидке на газ при прямых поставках на Украину, а также о создании трехстороннего газового консорциума (РФ-Украина-ЕС), а также разработала законопроекты по ценообразованию.