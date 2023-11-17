В США призвали прекратить мечтать о поражении России на Украине

Американская газета The Wall Street Journal призвала перестать мечтать о поражении России. В публикации с соответствующим заголовком подчеркивается, что надежды на контрнаступление Вооруженных сил Украины уже нет.

Так, на линии фронта сейчас нет каких-либо признаков, что Россия проигрывает или может проиграть. Кроме того, санкции оказались недостаточно эффективными, и российская экономика выдержала введение ограничений. Также журналисты подчеркивают, что поддержка действующих властей россиянами остается такой же прочной, а Москва развивает сотрудничество с глобальным Югом.

«Не должно быть никаких иллюзий по поводу того, что хоть какая-то комбинация краткосрочных мер приведёт к тому, чтобы [президент России Владимир] Путин отказался от конфликта. А вступление в глобальное противостояние с Россией при этом неразумно», — отмечает издание.