ВОЗ заявила об увеличении смертности от кори во всем мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число смертей от кори во всем мире увеличилось на 43 процента в 2022 году по сравнению с 2021-м. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

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Отмечается, что это связано, в частности, со снижением уровня вакцинации. «Предполагаемое число случаев заболевания корью достигает девяти миллионов, а смертей – 136 тысяч, в основном среди детей», — сообщили в организации.

«Случаи заболевания корью в любом месте представляют опасность для всех стран и сообществ, где люди недостаточно вакцинированы. Срочные, целенаправленные усилия имеют решающее значение для предотвращения заболевания корью и смертности от нее», — заявил директор глобального отдела иммунизации министерства здравоохранения США Джон Вертефейль.