У биографа Путина в Германии возникли проблемы

Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который взял интервью у президента России Владимира Путина, грозит суд в Германии из-за «получения гонорара из России», сообщают информационные агентства.

На днях ZDF и Spiegel опубликовали материал в рамках международного расследования Cyprus Confidential. В расследовании утверждается, что Зайпель получал спонсорские гонорары из России через офшорную фирму предпринимателя Алексея Мордашова, когда работал над книгами о Путине для издательства Hoffmann und Campe и сотрудничал с телерадиокомпанией NDR в качестве свободного журналиста, передает РИА «Новости».

В NDR досудебную проверку объяснили «серьезным конфликтом интересов». Рассматривается «возможность правовых шагов». Как заявили в NDR, в контрактах с Зайпелем были запрещены стороннее влияние, взносы или денежные выгоды от третьих лиц. NDR считает, что Зайпель должен был сообщить о получении средств от Мордашова, и ставит под сомнение его «журналистскую независимость». Утверждается, что NDR и аудитория могли быть «намеренно введены в заблуждение».

Hoffmann und Campe приняло решение «больше не выставлять в продаже книги» Зайпеля.

В расследовании сказано, что Зайпель в марте 2018 года получил 600 тыс. евро – якобы через зарегистрированную на Кипре офшорную фирму Мордашова. Журналист подтвердил «поддержку со стороны Мордашова», но отрицает, что тот влиял на содержание книг, в контракте было оговорено, что у журналиста нет «обязательств перед спонсором в отношении проекта».