Бравшему у Путина интервью журналисту ФРГ грозит суд

Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который брал у президента России Владимира Путина интервью, грозит судебное разбирательство из-за сообщений о получении им гонорара из РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его бывшего работодателя.

По данным агентства, после появившейся информации все книги Зайпеля о российской политике были сняты с продаж, а в отношении него было начато расследование.

«NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых журналистом для NDR. Проверку на себя возьмет бывший главный редактор Spiegel Штеффен Клусманн. NDR также уже начал изучать возможность правовых шагов», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Там отметили, что Зайпель является свободным журналистом, однако во всех производственных контрактах содержатся положения о выполнении услуг без стороннего влияния, взносов или денежных выгод со стороны третьих лиц.