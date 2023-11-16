Бравшему у Путина интервью журналисту ФРГ грозит суд
Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю, который брал у президента России Владимира Путина интервью, грозит судебное разбирательство из-за сообщений о получении им гонорара из РФ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на его бывшего работодателя.
По данным агентства, после появившейся информации все книги Зайпеля о российской политике были сняты с продаж, а в отношении него было начато расследование.
«NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых журналистом для NDR. Проверку на себя возьмет бывший главный редактор Spiegel Штеффен Клусманн. NDR также уже начал изучать возможность правовых шагов», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.
Там отметили, что Зайпель является свободным журналистом, однако во всех производственных контрактах содержатся положения о выполнении услуг без стороннего влияния, взносов или денежных выгод со стороны третьих лиц.
Ранее сообщалось, что немецкий журналист получал из РФ от предпринимателя Алексея Мордашова спонсорские гонорары, когда работал над книгами о Путине для издательства Hoffmann und Campe и сотрудничал с телерадиокомпанией Norddeutscher Rundfunk в качестве свободного журналиста, для которой снял документальный фильм о России и взял интервью у президента РФ.