Пес президента Молдавии Майи Санду укусил за палец главу Австрии Александера Ван дер Беллена. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Санду приютила пса после того, его сбила машина. Ему дали имя Кодруц.

Инцидент произошел во время прогулки лидеров во дворе здания президентской администрации. Президент попытался погладить собаку, но Кодруц внезапно укусил его.

Главе Австрии была оказана медицинская помощь. На последующие встречи он пришел с пластырем на руке.