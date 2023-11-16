ЕК может принять меры в отношении Польши из-за транспортного спора с Украиной

Представитель Еврокомиссии (ЕК) сообщил, что в отношении Польши могут быть приняты «карательные процедуры», если Варшава не решит транспортный спор с Украиной. Об этом сообщает RMF FM.

«Польские власти обязаны в соответствии с законодательством ЕС обеспечить свободное движение украинских грузовиков через границу», — заявил собеседник радиостанции.

Отмечается, что в Еврокомиссии не стали официально называть конкретные меры, которые могут быть приняты против Польши, так как Варшава и Киев всё ещё ведут переговоры. Однако источник утверждает, что в ЕК рассматривается возможность возбуждения дела о нарушении положения о либерализации торговли между Евросоюзом и Украиной.