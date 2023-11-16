СМИ: Турция отложила обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО

Комиссия по иностранным делам парламента Турции отложила обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО. Об этом в четверг, 16 ноября, рассказал турецкий телеканал Nergis TV.

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Уточняется, что заседание прошло под председательством главы комиссии Фуата Октая. На собрании обсуждались семь международных соглашений и документов, требующих согласования. В их числе — протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс.

Телеканал отметил, что пока конкретных решений по этим документам принято не было. Дата нового раунда обсуждений будет объявлена позднее.

Ранее сообщалось, что руководство Соединенных Штатов Америки ожидает от турецких коллег голосования по одобрению вопроса о вступлении Швеции в Североатлантический альянс в течение одной–двух недель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту Турции ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО 23 октября. Он также подписал соответствующий документ.