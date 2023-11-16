В Приднестровье заявили о вырытых Молдавией окопах на границе

На территории Молдавии, граничащей с Приднестровьем, появились окопы. Об этом заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Олег Беляков, пишет РИА Новости.

«Все эти окопы находятся в районе населенных пунктов в Молдавии Слобозия-Душка и Криуляны. Там же находится бетонный блок», — сказал он.

Беляков уточнил, что штаб совместных миротворческих сил представил фотографии работ, которые проходят на территории Молдавии, где были вырыты в сторону ПМР свежие окопы. По его словам, применялась соответствующая инженерная техника. Он подчеркнул, что появление этих сооружений вызывает большую озабоченность.