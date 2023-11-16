Байден сравнил лимузин Си Цзиньпина со своим "Зверем"

Президент США Джо Байден назвал лимузин председателя КНР Си Цзиньпина "прекрасным автомобилем" и сравнил его со своей машиной под названием "Зверь". Видеозапись разговора лидеров опубликовала официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

"Это прекрасный автомобиль", - отметил Байден, указав на лимузин лидера КНР.

"Красный флаг (Hongqi), китайская марка. Не стесняйтесь поближе с ним познакомиться", - ответил Си Цзиньпин.

Американский президент также сравнил китайский лимузин со своей машиной, в которой он путешествует во время международных визитов.

"Вы знаете, как его называют? Его называют "Зверем", - похвалился Байден.

Как пишет портал Business Insider, лимузин Си Цзиньпина стал самым дорогим когда-либо производившимся в Китае автомобилем. Идея для его дизайна основана на классических моделях Hongqi CA770 1960-х годов. Точные характеристики автомобиля китайского лидера не известны, однако, как пишет портал, они, вероятно, сопоставимы с британской машиной Rolls-Royce Phantom.