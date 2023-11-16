Кабмин Чехии одобрил заморозку госсобственности России

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что по решению властей страны Россия не сможет распоряжаться принадлежащей ей в стране недвижимостью, РФ также запрещено использовать счета, на которые поступает плата за аренду недвижимости. Газета.Ru

Отмечается, что правительство Чехии одобрило заморозку российской госсобственности в стране. В санкционный список внесено ФГУП «Госзагрансобственность», управляющее российскими объектами недвижимости за рубежом. BFM.RU