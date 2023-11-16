Охранник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «защитил» главу государства от «нападения» осы во время его выступления в парламенте страны. На это обратил внимание Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах запечатлена молниеносная реакция телохранителя главы Турецкой республики, который увидел севшее на пиджак Эрдогана насекомое и тут же его ликвидировал. Процесс занял не более пяти секунд, а глава государства даже не отвлекся.

До этого президент США Джо Байден и его супруга Джилл приняли решение не держать свою немецкую овчарку по кличке Коммандер в Белом доме из-за ее агрессивного поведения по отношению к сотрудникам.

Собака уже покинула территорию рабочей резиденции американского лидера. Ранее сообщалось, что с момента появления в декабре 2021 года Коммандер напал на сотрудников Секретной службы США не менее 11 раз.