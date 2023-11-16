Обзор иноСМИ: Залужный на замену Зеленскому, разногласия США и Израиля

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СМИ сообщили о разногласиях США и Израиля по будущему Газы

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Администрация США все чаще расходится во мнениях с израильскими властями по поводу военных операций Израиля и того, как две страны видят политическое будущее сектора Газа. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.

По словам источников NBC News, в Вашингтоне «растет разочарование» на фоне «ужасающих сцен» в больницах Газы и растущего числа жертв среди мирных жителей. Чиновники США неоднократно обращались к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом принять дополнительные меры для защиты гражданского населения, а также разрешить поставки большего количества гуманитарной помощи. Трения связаны и с важнейшими долгосрочными вопросами о том, кто будет управлять палестинским анклавом после того, как война закончится. США считают, что важную роль здесь должна сыграть Палестинская автономия, которая сейчас управляет Западным берегом. Нетаньяху недавно заявил, что Израиль займется «обеспечением безопасности» в секторе Газа на неопределенный срок, но глава Госдепа США Энтони Блинкен «дал отпор, заверив, что США не примут никаких предложений о повторной оккупации или блокаде анклава».

Залужного назвали главной альтернативой Зеленскому

В украинских политических кругах считают, что президентские выборы в 2024 году все же могут состояться, несмотря на заявления Владимира Зеленского. «ИноСМИ» пишут со ссылкой на украинские издания, что в последнее время активизировались слухи о разногласиях Зеленского с главой ВСУ Валерием Залужным и разговоры о планах Залужного баллотироваться в президенты.

Ставка на Залужного в качестве главной альтернативы Зеленскому «может иметь больший вес». Опросы, недавно проведенные на Украине, показали, что у главы ВСУ «неплохие шансы» на победу (20-30 процентов голосов в первом туре против 30-40 у Зеленского), если он решит бороться за пост президента.

«Байден снова называет Си диктатором и бросает тень на их переговоры»

Президент США Джо Байден заявил после двусторонних переговоров с Си Цзиньпином, что он по-прежнему считает своего китайского коллегу диктатором. Это бросает тень на «самую продуктивную» за последнее время встречу двух лидеров, отмечается в статье Bloomberg.

В конце своей пресс-конференции по итогам встречи с Си Байден ответил на вопрос американского журналиста о том, не отказывается ли он от своего июньского заявления о «диктаторе Си». То летнее замечание Байдена было осуждено МИД Китая как «абсурдное» и «провокационное». По версии Bloomberg, решение Байдена придерживаться своей позиции демонстрирует, что у сотрудничества США и Китая «есть пределы».

Экс-помощник главы Минфина США заявил о проигрыше Украины

Бывший помощник министра финансов США по экономической политике Пол Крейг Робертс заявил Dialogue works, что для Украины «все закончилось». По его словам, Украина была «создающей проблемы для России волной», но она «схлынула».

Робертс заявил, что у Киева «не осталось никакой армии», а все поставленное американцами оружие не помогло, так как воевать некому. По его мнению, после неудачи с Украиной неоконсерваторы в США попытаются доставить России проблемы, используя эскалацию на Ближнем Востоке.

«Но в любом случае с Украиной покончено. <…> Они просто проиграли», - заключил Робертс.

«Санкции против России поставили под угрозу безопасность Японии»

Японская газета Hokkaido Shimbun рассказала, что санкции США против проекта «Арктик СПГ 2» поставили под угрозу энергобезопасность Японии. Даже после начала украинского кризиса Токио не выходил из этого проекта, но теперь японцы вынуждены пересмотреть стратегию, отмечает издание.