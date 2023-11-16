Euractiv: Венгрия не готова ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО

Венгрия пока не готова ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об этом написал общеевропейский новостной портал Euractiv.

Сообщается, что этот вопрос не будет включен в повестку дня предстоящей парламентской сессии Венгрии, несмотря на ожидания и предыдущие заверения Будапешта, заявил депутат Агнес Вадаи.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что парламентская ратификация должна стать простой формальностью, поскольку этот вопрос уже обсуждался и решался в профильных комитетах.

Как отмечает Euractiv, Будапешт мешает планам НАТО в вопросах расширения альянса и поддержки Украины". Также стало известно, что спикер парламента Венгрии Ласло Кевер усомнился в необходимости поддержать заявку Швеции.