Euractiv: Венгрия не готова ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО
Венгрия пока не готова ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об этом написал общеевропейский новостной портал Euractiv.
Сообщается, что этот вопрос не будет включен в повестку дня предстоящей парламентской сессии Венгрии, несмотря на ожидания и предыдущие заверения Будапешта, заявил депутат Агнес Вадаи.
Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявил, что парламентская ратификация должна стать простой формальностью, поскольку этот вопрос уже обсуждался и решался в профильных комитетах.
Как отмечает Euractiv, Будапешт мешает планам НАТО в вопросах расширения альянса и поддержки Украины". Также стало известно, что спикер парламента Венгрии Ласло Кевер усомнился в необходимости поддержать заявку Швеции.
Издание напоминает, что уже прошло полтора года с тех пор, как Швеция решила подать заявку на вступление в НАТО. Венгрия пообещала, что не будет последней среди государств, ратифицировавших шведскую заявку. Турция - вторая из оставшихся стран, не подписавших соглашение, - должна проголосовать за ратификации уже в четверг.