Лидер израильской оппозиции призвал к отставке Нетаньяху

Лидер израильской оппозиции призвал к отставке Биньямина Нетаньяху
Яир Лапид, лидер оппозиции в Израиле, призвал премьер-министра Биньямина Нетаньяху уйти в отставку, сославшись на отсутствие общественного доверия к нему на фоне войны против ХАМАС в секторе Газа.
"Это правительство не функционирует", - сказал он в интервью израильскому телеканалу Channel 12. "Нам нужны перемены - Нетаньяху не может продолжать оставаться премьер-министром. Мы не можем позволить себе вести длительную военную кампанию с премьер-министром, которому не доверяет общественность", - добавил Лапид.
Он предложил создать "правительство национального восстановления" во главе с партией Нетаньяху "Ликуд", но заявил, что премьер-министра необходимо во чтобы то ни стало "сменить".