Лидер израильской оппозиции призвал к отставке Нетаньяху

"Это правительство не функционирует", - сказал он в интервью израильскому телеканалу Channel 12. "Нам нужны перемены - Нетаньяху не может продолжать оставаться премьер-министром. Мы не можем позволить себе вести длительную военную кампанию с премьер-министром, которому не доверяет общественность", - добавил Лапид.