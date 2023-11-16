Украина не может позволить себе "заморозку" конфликта с Россией, его надо завершить, считает президент Украины Владимир Зеленский. ТАСС

По словам главы государства, Украина понесет потери даже в случае приостановки конфликта. При этом существует риск его возобновления в любое время, указал президент. Lenta.ru

«Замороженный конфликт — как вулкан, который спит и точно проснется <…> Поэтому мы не можем позволить себе какие-либо патовые ситуации», — сказал Зеленский. Парламентская газета

«Давайте подпишем какие-нибудь минские соглашения, заморозим конфликт. Патовая ситуация, никто никуда не может двинуться. Давайте так жить, но мы все жили на Украине в это время, все поняли — все равно это война», — сказал он. Газета.Ru