Байден подписал бюджет без помощи Украине

Примечательно, что в документе не указана помощь для Украины и Израиля.

Речь идет о законе о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года. Они необходимы для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях.