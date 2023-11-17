Байден подписал бюджет без помощи Украине

В США подписали закон о финансировании работы правительства
Законопроект о временном финансировании работы федерального правительства был подписан президентом США Джо Байденом. Об этом проинформировала пресс-служба Белого дома.
Примечательно, что в документе не указана помощь для Украины и Израиля.
Соответствующий законопроект ранее одобрили обе палаты американского Конгресса. Подпись на документе американский лидер поставил в четверг, 16 ноября.
Речь идет о законе о дальнейших ассигнованиях и другом продлении финансирования на 2024 год, который предусматривает выделение федеральным ведомствам ассигнований на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года. Они необходимы для реализации проектов и мероприятий, финансируемых в рамках четырех законопроектов об ассигнованиях.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ведомство отказалось уточнить, на какое время хватит средств, оставшихся для поддержки Украины.