Байден на переговорах показал Си Цзиньпину его давнее фото в США

Президент США Джо Байден на переговорах показал председателю КНР Си Цзиньпину на своем телефоне фото китайского лидера в Сан-Франциско 38 лет назад. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин на странице в X.

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«Знаете этого молодого человека?», — спросил американский лидер китайского коллегу, показывая его фото в молодости на фоне моста «Золотые ворота».

По словам представителя китайского МИД, Си Цзиньпин отметил, что его первый визит в США в 1985 году начался с Сан-Франциско, который и сформировал его первое впечатление о стране.