Байден встретился с Си Цзиньпином

При этом встреча глав государств проходит не на полях саммита, а в поместье Филоли в округе Сан-Матео.

Главы США и КНР пожали друг другу руки. После этого Байден заявил коллеге, что не видит альтернативы проведению личных встреч.

Ожидается, что Байден и Си Цзиньпином обсудят статус Тайваня, конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, а также торговые отношения стран и соглашение в сфере изменения климата и искусственного интеллекта.