В Израиле обсудят законопроект о смертной казни

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Совет национальной безопасности Израиля обсудит законопроект, который позволит выносить смертные приговоры террористам. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на правительственный источник.

Инициатива принадлежит главе Министерства национальной безопасности страны Итамару Бен-Гвиру. Отмечается, что в ходе обсуждения советом будут рассмотрены возможные последствия законопроекта на международной арене.

По данным газеты, в соответствии с законопроектом суды будут выносить смертный приговор любому осужденному за убийство гражданина Израиля, если действия злоумышленников «имеют расистскую мотивацию и направлены на причинение вреда еврейскому народу и возрождение еврейского народа на своей родине».