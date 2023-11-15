Политолог рассказал об обратном эффекте обвинений против Трампа

Многие граждане США симпатизируют России, а обвинения, выдвигаемые против экс-президента Дональда Трампа в его связях с нашей страной, могут привлечь к нему новых сторонников, считает политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Артур Вафин. Как заявил эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», Трамп имеет все шансы вновь занять высший государственный пост в Штатах.

Его могут обвинить в связях с Россией, но это может привести и к обратному эффекту, — подчеркнул Вафин.

Он уточнил, что, согласно постановлению суда штата Мичиган, Дональд Трамп имеет право участвовать в президентских выборах, несмотря на судебные иски против него. По мнению политолога, Трамп может легко обойти действующего главу государства Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов США.

При этом Вафин назвал главной бедой Трампа его неосторожные публичные высказывания, которые могут быть гиперболизированы. В результате миллиардера могут обвинить в расизме, женоненавистничестве и диктаторских замашках. И хотя подобные обвинения являются привычными для этого политика, если они прозвучат на официальном уровне, то могут стать поводом для новых уголовных дел.