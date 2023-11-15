Эксперт заявил о неизбежности военного конфликта США и Китая

Военный конфликт США и Китая неизбежен и произойдет он из-за раздела сфер влияния в Восточной Азии. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал эксперт Российского совета по международным делам и доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Конфликт Вашингтона и Пекина неизбежен. Он произойдет за контроль над Восточной Азией», — сказал он.

По словам Мирзаяна, данный регион является стратегически важным для обеих держав и в случае самого худшего сценария конфликт стран может дойти до ядерной войны. Эксперт отметил, что решающим аспектом в этом вопросе станет, насколько ответственно США и Китай поведут себя.

Также Мирзаян спрогнозировал итоги встречи американского и китайского президентов Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Он считает, что главы держав стабилизируют отношения между державами, но не решать стратегических проблем.